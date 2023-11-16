«إكسيسكوجيت ميدل إيست» تقترب من بناء مقراتها الجديدة في دبي

أعلنت شركة «إكسيسكوجيت ميدل إيست» عن قرب انتهاء بناء مقر إدارتها العام الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ويمثل افتتاح هذا المرفق الجديد فرصة ترتقي بمستقبل الطيران الخاص الفاخر بشكل غير مسبوق، حيث تعزز من معايير هذا القطاع مع افتتاح هذا المرفق، الذي يُتوقع تشغيله قبل نهاية العام الحالي. وتتصدّر «إكسيسكوجيت ميدل إيست»، بصفتها رائدة في قطاع الطيران الخاص، المجال منذ أكثر من عشرين عاماً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وترسخ عملية انتهاء الأعمال في المرفق القائم في دبي ورلد سنترال، وعملية التجديد الشاملة للمحطة الخاصة في مطار دبي الدولي، من مكانة شركة «إكسيسكوجيت ميدل إيست»، بصفتها المزوّد المفضل لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة.

وتسهم المحطة الخاصة في مطار آل مكتوم الدولي في الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص، مع التركيز بشكل خاص على توفير أحدث وسائل الرفاهية لمنح الركاب تجربة فاخرة لا تضاهى. وبفضل هذا المبنى المبتكر والرائد في المنطقة، الذي يتألف من ثلاثة مستويات ويمتد على مساحة ضخمة تبلغ 15,000 متر مربع، سيستمتع المسافرون بمجموعة متنوعة من الخدمات الراقية، تشمل صالات الانتظار الفاخرة، وقاعة مجلس مميزة، إضافة إلى قاعة مخصصة لكبار الشخصيات، متاخمة لغرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات. كذلك سوف يتضمن هذا المرفق في خطوة غير مسبوقة أجنحة خاصة ملكية وحصرية، إلى جانب «سبا» يقدم عدداً من خدمات العناية للضيوف، وصالة عصرية لاحتساء الكوكتيلات وتدخين السيجار، إضافة إلى عدد مرتقب من الخدمات الإضافية.

وقال باتريك هانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لوكسافييشن»، والشريك في «إكسيسكوجيت ميدل إيست»: يمثل انتهاء الأعمال في مقر «إكسيسكوجيت ميدل إيست» بمطار آل مكتوم الدولي خطوة محورية في رحلتنا نحو الارتقاء بقطاع الطيران الخاص الفاخر. ويُعد هذا المرفق الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويعكس تصميمنا مواصلة النمو وأهمية الدور الذي يمثله قطاع الطيران الخاص في المنطقة والعالم.

من جهته، قال خالد جمال الحاي، عضو مجلس الإدارة في «إكسيسكوجيت ميدل إيست»: يمثّل المرفق الجديد في دبي ورلد سنترال مستقبل قطاع الطيران الفاخر في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدنا على مدى أكثر من عشرين عاماً على التطوّر المحرز في أسواق مجال طيران الأعمال في المنطقة. وبما أننا ملتزمون بهدفنا بتزويد عملائنا بتجربة لا تُضاهى، يأتي هذا المرفق الجديد الذي يُعدّ نموذجاً في المنطقة، ليرسّخ التزامنا بهذا الهدف من جهة، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مرفق «إكسيسكوجيت» الجديد يضم حظيرة طائرات مجهّزة بالكامل ومكيّفة، تمتد على مساحة 7,000 متر مربع، مزوّدة بأحدث أنظمة الأمان، وغرف ميدانية للاجتماعات، ومساحات للتخزين، كما يتمتع المرفق بمبنى مجاور مستقل لإجراءات الصيانة، والتصليح، والعمليات، يهدف إلى توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين.