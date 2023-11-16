وكالة الإمارات للفضاء تعرض رؤيتها للنهوض بالقطاع

شاركت وكالة الإمارات للفضاء في عدد من الجلسات والحوارات في «مؤتمر الطيران والفضاء 2050»، والذي نظمه حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين في معرض دبي للطيران.

وسلطت المشاركة الضوء على رؤيتها واستراتيجيتها للنهوض بقطاع الفضاء وسعيها المستمر نحو تحقيق الريادة في هذا المجال، إلى جانب التعريف بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ورؤيتها للتوسع في الشراكات الاستراتيجية المستقبلية.

وانضم سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الابتكار في الفضاء»؛ حيث سلط الضوء على إبراز المشاريع والبرامج الجديدة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تقييم تأثير برامج التعاون الحالية والدروس المستفادة للمبادرات المستقبلية.

وشارك في الجلسة الدكتور والتر بيلتزر، المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية، وريكاردو كوندي، رئيس وكالة الفضاء البرتغالية، والدكتور زولانا روي جواو، المدير العام لإدارة برنامج الفضاء الأنغولي.

وألقى إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، كلمة في المؤتمر تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 لدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز تنمية قطاع الفضاء الخاص.

وخلال جلسة حوارية مع الإعلامية جين ويذرسبون رئيس مكتب قناة «يورونيوز» في منطقة الشرق الأوسط، سلط المهندس محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، الضوء على مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ودورها في تكوين فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي.

وتطرق العوضي إلى أبرز الفرص الاقتصادية التي توفرها المهمة في مجال الفضاء للشركات الناشئة في الإمارات لتسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاعتماد على 50% من الشركات في القطاع الخاص لتنفيذ أجزاء من المهمة، ودور مبادرة «الفضاء عالم من الفرص» في دعم هذه الرؤية.

وتمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي.

وانضم المهندس عبد الله خليفة المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، إلى جلسة بعنوان «السباق الجديد نحو الفضاء: زيادة إطلاق الأقمار الاصطناعية»، حيث سلط الضوء على النمو الكبير في إطلاق الأقمار الاصطناعية وانخفاض التكلفة وتطور الاقتصاديات النطاقية في إنتاج الأقمار الاصطناعية النانومترية وتحسين وزيادة عمليات الإطلاق، وأهمية استمرار التطور والابتكار في هذا المجال لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتضمن المؤتمر 20 جلسة حوارية ونقاشية، سلطت الضوء على صناعة الفضاء والطيران، بمشاركة 55 متحدثاً، يمثلون 20 دولة حول العالم، إضافة إلى 10 وكالات فضاء دولية، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية ووكالة الفضاء المكسيكية وغيرها، إلى جانب حضور رؤساء 6 وكالات فضاء عالمية ومن بينهم سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.

جدير بالذكر أن مؤتمر الطيران والفضاء 2050، يتضمن محاور تشمل الاستدامة والفضاء وقادة الجيل القادم، حيث ينظم حوار أبوظبي للفضاء محور الفضاء ضمن المؤتمر، المنصة الرائدة التي تجمع قادة قطاع الفضاء العالمي والدول وصانعي القرار للقاء والتواصل لتحقيق اتفاقات حقيقية ومعالجة القضايا التي تواجه النمو والابتكار في القطاع. واستضاف الحوار في نسخته الأولى بشهر ديسمبر 2022، ممثلين عن قطاع الفضاء سريع النمو من مختلف أنحاء العالم.

وبوصفها الشريك الاستراتيجي، تقود وكالة الإمارات للفضاء، أكبر مشاركة لقطاع الفضاء في تاريخ معرض دبي للطيران، لينضم هذا المحور الحيوي إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين؛ حيث تضم منطقة مخصصة لتحدي «الكوكب X» ومناطق الفضاء الاقتصادية، إلى جانب منصات أخرى لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في صناعة الطيران لتعزيز الابتكار والاستدامة.