القائد العام لشرطة دبي بالوكالة يلتقي الطلبة المرشحين خلال معرض دبي للطيران

التقى سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، على هامش مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض دبي للطيران 2023، والمقام في مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة لعرض أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الطيران والمجالات الأمنية والشرطية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج «MENTOR»، برنامج مساعدي القائد العام الإشرافي على دورات الطلبة المرشحين والمرشحات 2023- 2024.

واطلع الطلبة خلال زيارتهم معرض دبي للطيران على محتويات منصة شرطة دبي، الهادفة إلى إبراز تطور خدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمجتمعية، في واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الطيران، وتعزيز سمعة دبي ومكانتها الريادية في العالم.

كما اطلعوا على خدمات شرطة دبي المعروضة في المنصة، ومنها تطبيق شرطة دبي الذكي، وجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، ومراكز الشرطة الذكية، والمركبة ذاتية القيادة M02، وخدمات أنظمة الطائرات المُسيرة، ومراكز الشرطة الذكية، التي تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة.

مركز الاتصال 901.

واستمع الطلبة لشرح حول خدمات مركز الاتصال 901، المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة، وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً.

واطلع الطلبة المرشحون على منصة الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، التابعة لإدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُختصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيالات المالية للتحويلات، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية وغيرها، ويستطيع مُستخدم المنصة بخطوات بسيطة، تقديم البلاغ من خلال الدخول على موقع ثم تحديد إذا ما كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتعبئة البيانات، ثم تأكيد رقم التواصل عبر رسالة نصية، يتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى، وتحديد المشكو ضده.

كما اطلع الطلبة المرشحون على طائرة شرطة دبي العمودية من نوع «AW 139»، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري، وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وتُسهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، والقدرة على تنفيذ مهام متعددة، منها الإسعاف الجوي، ونقل الفرق التخصصية وفرق البحث والإنقاذ، والمُجهزة بكافة المعدات، لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وشاهد الطلبة سيارة «لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي»، التي ضمتها شرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، بالتعاون مع شركة «لامبورغيني دبي»، بمواصفاتها عالية الأداء، واحتوائها على محرك V8، سعة 4 لترات توين تيربو، يولد قوة 666 حصاناً، ما يُتيح لها تسارعاً خارقاً من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة، في أقل من 3.3 ثوانٍ.

واستكمل الطلبة المرشحون جولتهم في عدد من الشركات الوطنية والعالمية، والمساحات الخارجية المخصصة للمعرض، واطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع، والتي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي، واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.