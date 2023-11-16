«فلاي دبي» تخطط لإقامة منشأة تدريب ومحاكاة الطيران

أعلنت «فلاي دبي» عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة طيران كاملة بقيمة 56 مليون دولار. وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في المنشأة المتقدمة ومن المقرر أن تشغيلها بكامل طاقتها بحلول يناير 2025. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: على مدى السنوات الـ14 الماضية، حققت «فلاي دبي» نمواً هائلاً من حيث تطور الناقلة وابتكارها لتصبح ما هي عليه اليوم. ويمثل الاستثمار البالغ 56 مليون دولار في منشأة التدريب الجديدة علامة فارقة أخرى في قصة نجاح «فلاي دبي»، ويعكس التزامها الراسخ بالكفاءة التشغيلية والتميز. ومع توقعنا لتسلم 130 طائرة جديدة حتى عام 2035، فإن وجود المنشأة الجديدة سيعطينا مرونة أكبر في برامج التدريب التي توفرها الشركات الأخرى من خلال امتلاك منشآت خاصة بنا.

وتقع المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 38,000 قدم مربع في مقر «فلاي دبي» وتضم ست حظائر للمحاكاة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 43,000 ساعة تدريب سنوياً. ويسمح التصميم الإنشائي المعياري للمبنى بالتوسع المستقبلي.

من جهته، قال محمد حارب المهيري الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وسلسلة التوريد: نحن فخورون بالإعلان عن خطط إنشاء منشأة محاكاة الطيران الكاملة الخاصة بنا والتي كانت دائماً جزءاً حيوياً من استراتيجية النمو لدينا. مع استمرار ارتفاع الطلب على الطيارين وتدريبهم في المنطقة، أصبح من الضروري لشركات الطيران أن تتحكم بشكل أكبر في متطلباتها التدريبية. ستمكننا المنشأة الجديدة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025، من تقليل تكاليف التدريب لدينا، والتحكم في الجداول الزمنية لتدريب الطيارين وإعادة التدريب.

وأضاف: نعمل بشكل وثيق مع شركة «سي ايه اي» التي ستوفر أجهزة محاكاة طائرات بوينغ 737 ماكس لبدء تدريب الطيارين في يناير 2025، إضافة إلى إمكانية إضافة حظيرتي تدريب أخريين لغرفتي لمحاكيات الطائرات ذات الجسم الضيق أو العريض.

وقال نيك ليونتيديس، رئيس مجموعة الطيران المدني في «سي ايه اي»: يسعدنا أن نبني على علاقتنا الطويلة مع «فلاي دبي» وندعم نموها من خلال أجهزة محاكاة الطيران الكاملة الأربع المتطورة لطائرات بوينغ 737 المدرجة في هذه الاتفاقيات. كانت شركة سي اي ايه دوما شريك التدريب لفلاي دبي منذ أن بدأت عملياتها، ونحن نتطلع إلى تقديم خبراتنا وحلولنا أثناء قيامهم بتوسيع وتطوير مركز التدريب الجديد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يؤدي جهاز محاكاة الطيران الكامل الجديد ومنشأة التدريب التابعة لشركة فلاي دبي إلى خفض تكاليف التدريب على الناقلة بنسبة 36% خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها. وتلبي المنشأة في المقام الأول احتياجات تدريب الطيارين في فلاي دبي، إضافة إلى تدريب طاقم الطائرة. وتعطي المرونة في جدول تدريب الطيارين وتوفر أجهزة المحاكاة عند الطلب من توسيع قدرات التدريب الخاصة بالناقلة، كما يمكن توسيع هذه الخدمة لتشمل احتياجات الشركات الأخرى في المستقبل.

وإضافة إلى مرافق التدريب المتقدمة لطاقم الطائرة، توفر «فلاي دبي» مجموعة من برامج التدريب والتطوير لقوتها العاملة المتنامية من مقرها في دبي، والتي تشمل برنامج المبتدئين وبرنامج الصيانة والهندسة، إضافة إلى مركز فلاي دبي لتدريب طاقم الطائرة.