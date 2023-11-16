«هانيويل» تزود أسطول «طيران الإمارات» من «إيرباص A380» بأحدث العجلات والمكابح

أعلنت شركة «هانيويل» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا عن وقوع اختيار «طيران الإمارات» عليها لتزويد أسطولها من طائرات إيرباص A380 البالغ عددها 166 طائرة بعجلات ومكابح كربونية، في إطار سعي الثانية للاستفادة من التصاميم المتقدمة من هانيويل بما يسهم في تقليل الوزن وخفض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الإجمالي للمكابح.

وتشهد الاتفاقية، التي تمتد لعشرة أعوام، صيانة العجلات والمكابح في منشآت الصيانة التابعة لشركة طيران الإمارات، مما يضمن استمرار خدمات دعم الصيانة في دبي.

وقال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة لشركة هانيويل، ونؤكد التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا في المنطقة بحلول موثوقة تتسم بأعلى معايير السلامة والكفاءة.

من جانبه، قال رايان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى شركة هانيويل إيروسبيس: تعكس الاتفاقية مع طيران الإمارات التزامنا بتقديم دعم شامل لتجهيزات هانيويل المثبّتة على متن طائراتها. وتسهم مكونات المكابح المصنوعة من التيتانيوم مع تقنية الحماية من الأكسدة، والمسجلة ببراءة اختراع، في تعزيز أداء أنظمة العجلات والمكابح لطائرات A380، إلى جانب تقليل الوزن وخفض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الإجمالي للمكابح.

وتعتمد هانيويل تقنيات متقدمة للتصميم الصناعي تشمل التحليل الهيكلي والحراري والديناميكي، مما يتيح لها تطوير أنظمة عجلات ومكابح تقلل وزن الطائرة وتطيل العمر الافتراضي للمكابح دون التأثير على معايير السلامة العالية المعهودة لديها. كما توفر الشركة شبكة عالمية من مراكز الصيانة والعُمرة لضمان أعلى درجات الأمان والفعالية في الرحلات الجوية.