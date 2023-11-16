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«كيو القابضة» يناقش الاستحواذ على شركات وأصول عقارية 21 نوفمبر

11/16/2023 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة كيو القابضة أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 21 نوفمبر 2023، قيام الشركة بالاستحواذ على 100% من رأس مال شركات، إضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى، وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم في رأس مال الشركة لمساهمي الشركات المستهدفة ومالكي الأصول المستهدفة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي إلى أن الشركات التي سيناقش مجلس الإدارة الاستحواذ عليها (الشركات المستهدفة)، هي: «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وشركة مدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود، والساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود وشركة أوركس أكشن ريستركتد ليميتد، إضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى».

وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الصفقة المقترحة وإصدار القرارات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

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