«دبي للخدمات المالية» تتبنى مبادئ الإمارات لإدارة مخاطر المناخ

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي عضو مؤسس في مجموعة عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات، خطوة فعالة بالانضمام إلى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة، بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (المبادئ)، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت سلطة دبي للخدمات المالية، يوم الخميس الماضي، من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام، الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لطرح المبادئ.

وقد تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في سنة 2019، كمنصة مشتركة لترويج تبني الدولة التمويل المستدام على المستوى الوطني، ولتمكين الدولة من اتخاذ هذه الخطوة. وتعكس المبادئ التي طورتها مجموعة عمل التمويل المستدام، عدداً من المنشورات الحديثة الصادرة عن واضعي المعايير الدولية، ومنها مبادئ الإدارة والإشراف الفعالين للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل الجهات الرقابية: الذي يضم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية تحت الإشراف الاحترازي لشبكة تخضير النظام المالي (Network for Greening the Financial System).

وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة، في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية، وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة. وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية، وتقييمها وإدارتها في استراتيجيات عملها، وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة، لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.

وتأتي المبادئ انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة، التي صرح عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2023، التي انعقدت في 7-8 نوفمبر، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.

عقب الإطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب سلطة دبي للخدمات المالية قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها، مبينة الإرشادات والتوقعات الإشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الإرشادات، التي لم تصبح ملزمة رسمياً بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الإشرافية الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

وقد أفاد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في إطار عملنا الرقابي، تماشياً مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر».