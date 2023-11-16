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الاقتصاد الروسي يسجل نمواً للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات

11/16/2023 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي حقق نمواً لربعٍ ثانٍ توالياً رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل.

ونما الاقتصاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية «روستات».

وانكمش الاقتصاد الروسي عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهياً سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نمواً يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب حرب أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلباً، حيث يتم تداوله عند 90 روبل للدولار.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.

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