«إيدج» تواصل عقد صفقاتها خلال معرض دبي للطيران

تواصل «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، عقد صفقاتها خلال معرض دبي للطيران 2023، حيث أعلنت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش المعرض.

فقد أعلنت «إيدج» عن أول طلب رئيسي لها من

وزارة الدفاع بـ 100 طائرة مسيرة من نوع «REACH-S». ويعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه حول تزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في الإمارات.

وتتولى «أدفانسد كونسبتس»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة، تطوير طائرات «REACH-S» بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي. بينما ستقوم شركة «أداسي»، التابعة أيضاً للمجموعة، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

رقمنة الذخائر

كذلك وقعت «هالكن» التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة عقداً مع شركة «AR Engineering» لتطوير البرمجيات الإماراتية المتخصصة بصدد تغيير الطريقة التي يتفاعل ويتلقى بها الأفراد تعليمهم من خلال المحتوى الرقمي بهدف توظيف تقنية حلول الواقع المعزز.

وبموجب بنود العقد، ستتلقى «هالكن» علوم تطبيق تقنية التوأم الرقمي لذخائرها الموجهة بدقة وقصيرة المدى والفعالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بها.

ونوه حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»: يحدونا الفخر بالعمل مع AR Engineering وتقديم مساهمة هامة أخرى لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات من خلال الاعتماد المستمر على تقنيات الصناعة 4.0. سيمكننا ذلك من تنمية قدراتنا ورفع مهارات موظفينا لنسهم بدورنا في

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وستعود حلول التوائم الرقمية من AR Engineering بفوائد جمّة على جميع المشاركين في دورة حياة الذخائر الموجهة بدقة، وبالتحديد من فريق المهندسين ووصولاً إلى المستخدمين النهائيين. ولذا، نتطلّع إلى تمكين موظفينا باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل أكبر.

قطع معدنية

كذلك أعلنت شركة «إي بي آي» للهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في الإمارات، عن توقيع عقد لتوريد قطع معدنية صلبة متعددة لطائرات تجارية من طرازات بوينغ 777، 777 إكس، و787.

وبحسب نطاق العمل، ستنفذ «إي بي آي» عمليات شراء المواد الخام وقطع غيار الآلات ومعالجة الأسطح. وستوفر «إي بي آي» مجموعتها الكاملة من الخدمات الداخلية، مستفيدة من خبرتها الرائدة في القطاع ومرافقها الصناعية المتقدمة.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: تتطلع «إي بي آي» إلى تعزيز شراكتها مع «بوينغ» من خلال تقديم قطع معدنية مصنعة عالية الجودة. وبعد توقيع هذا العقد ثم تسليم القطع الملحقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي تعد ضرورية للطيران، ستحصل «إي بي آي» على شهادات إضافية للعمليات التي تستخدم سبائك التيتانيوم. وباعتبارنا شركة رائدة إقليمياً في مجال الآلات الدقيقة، نفخر بمواصلة الارتقاء بتصنيع هياكل الطائرات المحلية وتعزيز القدرات التصنيعية.

أنظمة ذاتية

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن اختيارها من جانب شركة «أداسي»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات والأنظمة الذاتية والتابعة لمجموعة «إيدج»، للتعاون على تجهيز منصات «REACH-S» من «أداسي» بحلول الياه سات للاتصالات المتطورة والآمنة عبر الأقمار الصناعية.

ويؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتوحيد جهودهما لإحداث تغيير نوعي في القدرات الاتصالية للطائرات المسيرة

من خلال الجمع بين الحلول

المتطورة التي تقدمها «الياه سات» عبر أقمارها الصناعية والتي تغطي ما يفوق 80 % من سكان العالم، والقدرات الفائقة لأنظمة «أداسي» المستقلة، وذلك ضمن صفقة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وقال عيسى الشامسي، المدير العام للياه سات للخدمات الحكومية: إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة ايدج كمزود موثوق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المدى البعيد. نتطلع لتجهيز منصة أداسي بأحدث حلولنا عالمية النطاق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الأنظمة المسيرة في الإمارات وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم. يعكس حرصنا على اغتنام هذه الفرص التزامنا التام بتزويد الشركات الرائدة بحلول متطورة تتسم بالموثوقية العالية والسلاسة والسرعة.