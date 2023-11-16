الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات تماماً مع قطاع غزة بسب نفاد الوقود

الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات تماماً مع قطاع غزة بسب نفاد الوقود
التاريخ
11/16/2023 3:00:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس أن الاتصالات "انقطعت تماما" مجددا في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف أعقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع في غزة، قال فيليب لازاريني إن قطاع "غزة يعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات... وهذا بسبب عدم توفر الوقود".
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