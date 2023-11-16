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الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات تماماً مع قطاع غزة بسب نفاد الوقود

11/16/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس أن الاتصالات "انقطعت تماما" مجددا في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحافي في جنيف أعقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع في غزة، قال فيليب لازاريني إن قطاع "غزة يعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات... وهذا بسبب عدم توفر الوقود".

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