وزارة الدفاع تطلب من إيدج تزويدها بـ100 طائرة بدون طيّار من طراز REACH-S



أعلنت“إيدج”، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً اليوم عن أول طلب رئيسي لها من وزارة الدفاع يتضمن 100 طائرة مسيرة من نوع“REACH-S” وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران.

يعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه لتزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى أدفانسد كونسبتس، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة تطوير طائرات“REACH-S” بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي.. بينما تقوم شركة "أداسي"، التابعة أيضا لـلمجموعة ، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول لشركة أدفانسد كونسبتس: "يعد تطوير'REACH-S' التي تعتبر أول الطائرات الجوية بدون طيار محلية الصنع وعالية التحمّل، والتي تُحلق على ارتفاعات متوسطة، إنجازاً مهماً لمجموعة إيدج.. وبفضل تفاني فريق أدفانسد كونسبتس، أكملنا بنجاح اختبارات الطيران إضافة إلى عملية إطلاق أسلحة لطائرة 'REACH-S'، ونستعد حالياً لإجراء اختبار طيران عالي التحمل".

من جهته قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "يعكس هذا الطلب الهام خبراتنا الواسعة في قطاع الطيران واستثمارنا المستمر في الأنظمة ذاتية القيادة التي تُلبي متطلبات وزارة الدفاع .. كما أن التعاون مع شركة أدفانسد كونسبتس يُظهر ما يُمكن أن يحققه التآزر بين شركات مجموعة إيدج من فوائد معززة التي يختبرها المستخدم النهائي".

‎كما تزود 'REACH-S' وزارة الدفاع بقدرات عالية محكمة ذات الصلة بإمكانية إجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على مدار الساعة.

تتميز الطائرة بالقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل، ويُمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، مما يجعلها مثالية لعمليات تأمين الحدود والعمليات بعيدة المدى.

‎ويمكن للحاضرين في معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية والجناح الخارجي رقم 9 في دبي وورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر الجاري.