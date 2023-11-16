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أمريكا واثقة من المعلومات الاستخبارية عن أنشطة حماس في مستشفى الشفاء

11/16/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة واثقة من تقييم مخابراتها بأن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة وربما كمنشأة تخزين.

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