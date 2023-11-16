أمريكا واثقة من المعلومات الاستخبارية عن أنشطة حماس في مستشفى الشفاء

أمريكا واثقة من المعلومات الاستخبارية عن أنشطة حماس في مستشفى الشفاء
التاريخ
11/16/2023 3:00:18 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة واثقة من تقييم مخابراتها بأن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة وربما كمنشأة تخزين.
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