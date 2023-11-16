حقوقي فرنسي: أدلتنا تثبت ارتكاب إبادة جماعية في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر، الذي يرأس مجموعة تضم 500 محام لرفع دعوى ضد الكيان في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.
واضاف ، الخميس ، قدمنا للمحكمة قرابة 80 حاشية قانونية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وتابع ديفر : نمتلك أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، فضلا عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.
واضاف
: مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو.
وتابع ديفر : عملنا مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ، وتوصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، يمكن اعتبارها غير إنسانية.
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