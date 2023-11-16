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حقوقي فرنسي: أدلتنا تثبت ارتكاب إبادة جماعية في غزة

11/16/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر، الذي يرأس مجموعة تضم 500 محام لرفع دعوى ضد الكيان في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

واضاف ، الخميس ، قدمنا للمحكمة قرابة 80 حاشية قانونية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتابع ديفر : نمتلك أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، فضلا عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.

واضاف
: مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو.

وتابع ديفر : عملنا مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ، وتوصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، يمكن اعتبارها غير إنسانية.

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