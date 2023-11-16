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(الفدائي) يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية بتعادل مع لبنان

11/16/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تعادل المنتخب الفلسطيني
لكرة القدم مع نظيره اللبناني دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بن محمد في إمارة الشارقة، في مستهل مشوارهما بالمجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

جاء الشوط الأول من المباراة متوسط المستوى، ولم يشهد فرصا خطيرة لكلا المنتخبين، رغم محاولة نجم "الفدائي" عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 22 عندما توغل كاميلو سالدانا من الجهة اليسرى إلى منطقة جزاء المنتخب اللبناني، ولعب كرة عرضية لم يتمكن الدباغ من متابعتها.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر محمد يامين فرصة افتتاح التسجيل لمنتخبنا بعد أن سدد كرة قوية فوق المرمى إثر تمريرة من محمود أبو وردة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 62، سدد تامر صيام كرة قوية من حوالي 25 مترا، ولكن الحارس اللبناني مصطفى مطر تصدى لها.

مع مرور دقائق الشوط الثاني، سيطر الفدائي على أجواء المباراة، واندفع إلى الأمام لا سيما عبر الأطراف، وخلق عدة فرص، أبرزها تسديدة البديل زيد القنبر في الدقيقة 80 لكنها جاورت القائم الأيسر للمرمى اللبناني.

وكاد عدي الدباغ أن يخطف هدف الفوز للفدائي في الدقيقة 90، بعد أن راوغ الدفاع اللبناني وسدد الكرة، لكن مصطفى مطر تصدى لها ببراعة.

وأضاف حكم المباراة الأردني أدهم مخادمة 6 دقائق كوقت بدل ضائع، ولكنها لم تشهد جديدا على صعيد النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب أستراليا على منتخب بنغلاديش بسباعية نظيفة، في ميلبورن.

ويلتقي الفدائي مع المنتخب الأسترالي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في المباراة الثانية من التصفيات، حيث حال العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، دون إقامتها في فلسطين.

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