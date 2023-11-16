(الفدائي) يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية بتعادل مع لبنان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تعادل المنتخب الفلسطيني
لكرة القدم مع نظيره اللبناني دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بن محمد في إمارة الشارقة، في مستهل مشوارهما بالمجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
جاء الشوط الأول من المباراة متوسط المستوى، ولم يشهد فرصا خطيرة لكلا المنتخبين، رغم محاولة نجم "الفدائي" عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 22 عندما توغل كاميلو سالدانا من الجهة اليسرى إلى منطقة جزاء المنتخب اللبناني، ولعب كرة عرضية لم يتمكن الدباغ من متابعتها.
ومع بداية الشوط الثاني، أهدر محمد يامين فرصة افتتاح التسجيل لمنتخبنا بعد أن سدد كرة قوية فوق المرمى إثر تمريرة من محمود أبو وردة داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 62، سدد تامر صيام كرة قوية من حوالي 25 مترا، ولكن الحارس اللبناني مصطفى مطر تصدى لها.
مع مرور دقائق الشوط الثاني، سيطر الفدائي على أجواء المباراة، واندفع إلى الأمام لا سيما عبر الأطراف، وخلق عدة فرص، أبرزها تسديدة البديل زيد القنبر في الدقيقة 80 لكنها جاورت القائم الأيسر للمرمى اللبناني.
وكاد عدي الدباغ أن يخطف هدف الفوز للفدائي في الدقيقة 90، بعد أن راوغ الدفاع اللبناني وسدد الكرة، لكن مصطفى مطر تصدى لها ببراعة.
وأضاف حكم المباراة الأردني أدهم مخادمة 6 دقائق كوقت بدل ضائع، ولكنها لم تشهد جديدا على صعيد النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.
وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب أستراليا على منتخب بنغلاديش بسباعية نظيفة، في ميلبورن.
ويلتقي الفدائي مع المنتخب الأسترالي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في المباراة الثانية من التصفيات، حيث حال العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، دون إقامتها في فلسطين.
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