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وزير التعليم يوجه بتعيين 350 مديرا ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة

11/16/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدورى رقم 38 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، موضحا أنه بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مديري المديريات التعليمية كل في دائرة اختصاصه تكليف المعلمين المرفقة أسماؤهم وعددهم 350 معلما، أولهم، أحمد محمد السيد عبده العنتيلي، وأخرهم عبد المطلب عبد المطلب، الحاصلين على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة بإحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التى يعمل بها لمدة عام.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على كافة
مديري المديريات التعليمية كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بالمادة الأولى من هذا الكتاب، مع موافاتنا بما يفيد تنفيذه في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.
















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