وزير الخارجية الأسبق: مصر أصبح لها صوت واحترام وتقدير من جميع دول العالم

(MENAFN
- Youm7) أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن العلوم السياسية تصنف الدول إلى فاشلة وهشة وراسخة، ولن نتنازل عن أن نظل دولة راسخة ينظر إليها بكل تقدير وإعجاب، ومصر أصبح لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم.
وأضاف أن سياستنا الخارجية قامت على دبلوماسية راقية وتقوم على 3 محاور وهي السلام والاستقرار والتنمية، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوط بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.
وتحت رعاية وحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ والنائبة ميرفت الكسام مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة و أهالى ومواطنى محافظة الغربية.
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