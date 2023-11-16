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وزير الخارجية الأسبق: مصر أصبح لها صوت واحترام وتقدير من جميع دول العالم

11/16/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن العلوم السياسية تصنف الدول إلى فاشلة وهشة وراسخة، ولن نتنازل عن أن نظل دولة راسخة ينظر إليها بكل تقدير وإعجاب، ومصر أصبح لها صوت واحترام وتقدير من كل دول العالم.



وأضاف أن سياستنا الخارجية قامت على دبلوماسية راقية وتقوم على 3 محاور وهي السلام والاستقرار والتنمية، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوط بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.



وتحت رعاية وحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ والنائبة ميرفت الكسام مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة و أهالى ومواطنى محافظة الغربية.












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