رؤساء منظمات دولية يؤكدون أنهم لن يشاركوا فى إنشاء مناطق آمنة بغزة

MENAFN - Youm7) أكد 18 من رؤساء المنظمات الدولية بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية منهم مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية، وفيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين، وفولكر تورك لمفوض السامى لحقوق الإنسان، وإيمى بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة وغيرهم، أنهم كمسئولين وقادة فى المجال الإنسانى موقفهم واضح وأنهم لن يشاركوا فى إنشاء أى منطقة آمنة فى غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف وما لم تتوفر الشروط الأساسية لضمان تلبية احتياجات السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى ووجود آلية للإشراف على تنفيذها.

وقال رؤساء المنظمات الأممية والإنسانية، فى بيان صحفي، اليوم/الخميس/، إنه فى ظل الظروف السائدة فإن المقترحات الرامية لإنشاء مناطق آمنة من جانب واحد فى غزة تهدد بإلحاق الضرر بالمدنيين بما فى ذلك خسائر كبيرة فى الأرواح ويجب رفضها، وأكدوا أنه بدون توافر الظروف المناسبة فإن تركيز المدنيين فى مثل هذه المناطق فى سياق الأعمال العدائية الفعلية يمكن أن يزيد من خطر الهجوم والحاق أضرار إضافية.. مشيرين إلى أنه لا توجد منطقة آمنة تكون آمنة حقا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة.

وشددوا على أنه يجب ألا تنتقص أى مناقشات حول المناطق الآمنة من التزام الأطراف بالحرص المستمر على إنقاذ المدنيين - أينما كانوا - وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما فى ذلك عن طريق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.. مؤكدين أن الأعمال العدائية المُكثفة والدمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية أدى إلى النزوح الجماعى للمدنيين حيث يوجد حاليا ما يقرب من 1.6 مليون شخص نازح فى غزة.

وقالوا إنه يجب أن يتمكن السكان المدنيون فى غزة من الوصول إلى الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما فى ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة كما يجب أن تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية.

وأكدوا، أن أيا من المنظمات الإنسانية التى يمثلها الموقعون لم تشارك فى الإعداد لوصول النازحين إلى أى منطقة آمنة" محتملة - أو منطقة إنسانية - فى غزة، وقالوا، إن المنطقة الآمنة هى منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وعزلهم عن الأعمال العدائية وأنه يجب توافر شروط لجميع النازحين فى المنطقة الآمنة تشمل اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية داخل المنطقة وحولها واحترام طابعها المدنى وتوفير أساسيات البقاء على قيد الحياة بما فى ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية والسلامة إضافة إلى السماح للنازحين بالتنقل بحرية وطوعية والعودة إلى أماكن إقامتهم فى أسرع وقت ممكن.

وأوضحوا أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.