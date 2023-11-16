فرنسا تدين قصف الاحتلال الإسرائيلى للمستشفى العسكرى الأردنى فى غزة

MENAFN - Youm7) أدانت فرنسا بأشد العبارات الغارة التى استهدفت المستشفى العسكرى الأردنى فى غزة وأسفرت عن إصابة سبعة أشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع الأردن.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فى بيان نشر مساء اليوم الخميس، على أن فرنسا تعرب عن تضامنها مع المصابين وعائلاتهم، مثمنة الدور الأساسى الذى يقوم به العاملون الأردنيون فى المجال الصحى فى غزة.



ووفقا للبيان، تذكر فرنسا بأن القانون الدولى الإنسانى ملزم للجميع، وينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.



كما تؤكد على أهمية حماية العاملين فى المجالين الصحى والإنسانى الذين يواصلون عملهم بكل شجاعة فى ظروف بالغة الخطورة.



وكان الجيش الأردنى أعلن فى وقت سابق، أن 7 من كوادر المستشفى الميدانى الأردنى فى مدينة غزة أصيبوا خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية توفير الحماية لكوادر المستشفى.