فرنسا تدين قصف الاحتلال الإسرائيلى للمستشفى العسكرى الأردنى فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أدانت فرنسا بأشد العبارات الغارة التى استهدفت المستشفى العسكرى الأردنى فى غزة وأسفرت عن إصابة سبعة أشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع الأردن.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فى بيان نشر مساء اليوم الخميس، على أن فرنسا تعرب عن تضامنها مع المصابين وعائلاتهم، مثمنة الدور الأساسى الذى يقوم به العاملون الأردنيون فى المجال الصحى فى غزة.
ووفقا للبيان، تذكر فرنسا بأن القانون الدولى الإنسانى ملزم للجميع، وينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.
كما تؤكد على أهمية حماية العاملين فى المجالين الصحى والإنسانى الذين يواصلون عملهم بكل شجاعة فى ظروف بالغة الخطورة.
وكان الجيش الأردنى أعلن فى وقت سابق، أن 7 من كوادر المستشفى الميدانى الأردنى فى مدينة غزة أصيبوا خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية توفير الحماية لكوادر المستشفى.
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