استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضى وحتى الإثنين الماضى وذلك بناءً على معطيات المستشفيات.
وأكدت الوزارة - فى تقرير لها اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 328 إصابة منها 77 حالة وفاة، موضحة أن 92 بالمائة من الإصابات كانت بين الذكور و97 بالمائة من الجنسية اللبنانية و64 بالمائة من عمر 25 وحتى 44 سنة. وتنوعت الإصابات بين صدمة بنسبة 38 بالمائة وأثار انفجار بنسبة 30 بالمائة و27 بالمائة إصابات ناتجة عن تعرض كيميائى.
وأشارت إلى أن عدد النازحين من الجنوب اللبنانى جراء القصف الإسرائيلى بلغ 26 ألفًا و232 شخصًا حتى التاسع من الشهر الجاري.
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