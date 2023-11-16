استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضى وحتى الإثنين الماضى وذلك بناءً على معطيات المستشفيات.

وأكدت الوزارة - فى تقرير لها اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 328 إصابة منها 77 حالة وفاة، موضحة أن 92 بالمائة من الإصابات كانت بين الذكور و97 بالمائة من الجنسية اللبنانية و64 بالمائة من عمر 25 وحتى 44 سنة. وتنوعت الإصابات بين صدمة بنسبة 38 بالمائة وأثار انفجار بنسبة 30 بالمائة و27 بالمائة إصابات ناتجة عن تعرض كيميائى.



وأشارت إلى أن عدد النازحين من الجنوب اللبنانى جراء القصف الإسرائيلى بلغ 26 ألفًا و232 شخصًا حتى التاسع من الشهر الجاري.







