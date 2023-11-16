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قطاعات منتهية ومؤهلة للسير.. اعرف آخر معدلات تنفيذ محور عمرو بن العاص بالجيزة

11/16/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية 4.5كم.



شملت جولة المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتى منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.



وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية للربط مع الطريق الدائري الشمالي، حيث تابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية والتي تضم منزل لقائدي المركبات القادم من مناطق دائري المنشية والمنصورية وأكتوبر إلى شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا، بالإضافة إلى مطلع للقادم من شارع الشيخ احمد نصر وترسا والهرم والمتجه إلى الطريق الدائري المنشية ومحور 26 يوليو والقاهرة الجديدة.



وأشاد محافظ الجيزة بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور، والتي أسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحلة الأولى، مؤكدًا أنه مع فتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا خاصه للراغبين للوصول إلى الطريق الدائري.



وأوضح المحافظ أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق السطحية الواقعة أسفل المحور وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار.



ومن جانبه أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.



رافق محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة وممثلين من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.












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