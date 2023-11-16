Friday, 17 November 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج مواشى المربين بالوراق

11/16/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة ، إطلاق قافلة علاجية مجانية، اليوم الخميس، بناحية وراق الحضر، لفحص وعلاج مواشي المزارعين والمربين مجانًا بالأماكن الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.



وأسفرت جهود القافلة بمشاركة أطباء إدارة الوراق البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة، عن رش 1500 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 50 رأس حيوان من الأمراض الباطنية.



وشهدت القافلة أخذ 35 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ18 رأس ماشية، بالإضافة إلى تحصين 45 حيوان ضد مرض البروسيلا، و23 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وتنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.


















MENAFN16112023000132011024ID1107442217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث