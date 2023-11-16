Friday, 17 November 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير العمليات بالتحالف الوطنى: لدينا قاعدة بيانات تضم 37 مليون مستفيد

11/16/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Youm7) قال عمرو مجدى مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، إن التحالف أصبح ينسق بين كافة مؤسسات العمل الأهلى التي تعمل تحت مظلته، وأصبح هناك تطابق وتجميع لقواعد بيانات المستحقين من الفئات المختلفة.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطنى هو أكبر مؤسسات المجتمع المدنى والتنموى في مصر، حيث قبله كانت كل مؤسسة أهلية تعمل منفردة، وبعد وجود التحالف الوطنى ووجود المؤسسات تحت مظلة التحالف أعطى نوع من التنسيق وأصبح لنا قاعدة بيانات موحدة تضم 37 مليون مواطن مستفيد.

ولفت عمرو مجدى، إلى أن قاعدة البيانات الموحدة تضمن عدم تكرار أداء نفس الخدمة لنفس المستفيد وبالتالي تصل الخدمة لمستفيدين أكثر وترشيد الموارد، وعمل تنسيق كل المؤسسات لخطط الفعاليات الخاصة بهم على فترات ومدد زمنية مختلفة.







MENAFN16112023000132011024ID1107442216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث