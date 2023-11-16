مدير العمليات بالتحالف الوطنى: لدينا قاعدة بيانات تضم 37 مليون مستفيد

MENAFN - Youm7) قال عمرو مجدى مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، إن التحالف أصبح ينسق بين كافة مؤسسات العمل الأهلى التي تعمل تحت مظلته، وأصبح هناك تطابق وتجميع لقواعد بيانات المستحقين من الفئات المختلفة.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطنى هو أكبر مؤسسات المجتمع المدنى والتنموى في مصر، حيث قبله كانت كل مؤسسة أهلية تعمل منفردة، وبعد وجود التحالف الوطنى ووجود المؤسسات تحت مظلة التحالف أعطى نوع من التنسيق وأصبح لنا قاعدة بيانات موحدة تضم 37 مليون مواطن مستفيد.

ولفت عمرو مجدى، إلى أن قاعدة البيانات الموحدة تضمن عدم تكرار أداء نفس الخدمة لنفس المستفيد وبالتالي تصل الخدمة لمستفيدين أكثر وترشيد الموارد، وعمل تنسيق كل المؤسسات لخطط الفعاليات الخاصة بهم على فترات ومدد زمنية مختلفة.