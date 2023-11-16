Friday, 17 November 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الرئيس للصحة: مستشفياتنا جاهزة لتقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين

11/16/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لنقل الأطفال حديثي الولادة من غزة لمصر حفاظا على أرواحهم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، وعلاجهم ورعايتهم بالمستشفيات المصرية.



وقال مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، إن المستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات وكوادر جاهزة لتقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، خاصة أن نفاد الوقود بقطاع غزة وحصار الاحتلال الإسرائيلي أخرج كل مستشفيات غزة من الخدمة، والدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.



أشار مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج، والرئيس السيسي مهتم جدا بهذا الملف ومنها استجابته السريعة للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي تم نقله اليوم إلى مصر للعلاج، مؤكدًا ان مصر مستعدة لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفياتها.












MENAFN16112023000132011024ID1107442215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث