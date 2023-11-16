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طلاب مدرسة يشاركون في توفير مساعدات إنسانية ومواد طبية لأطفال غزة

11/16/2023 2:42:06 PM
(MENAFN- Youm7) نظم طلاب مدرسة بالزمالك وقفة تضامنية للمشاركة في تجهيزات كراتين ومساعدات إنسانية لأطفال غزة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتشجيع الطلاب على روح الإخاء والتعاون بين الأشقاء العرب، وتعليمهم روح المشاركة في الأحداث الوطنية.
وسعت إدارة المدرسة من خلال التعاون مع أولياء الأمور على جمع تبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية لأطفال غزة، من خلال توفير الأدوات الطبية ومواد الأغذية ومواد الإسعافات الأولوية.
وجاءت تلك المشاركة في إطار حث الأطفال على المشاركة وتعليمهم على تقديم المساعدات والشعور بالأخرين ، غرس القيم الإنسانية والنبيلة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، للخروج بجيل يتمتع بكل قيم الإنسانية.



اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة


دعما لأطفال غزة

اطفال المدرسة يرفعون أعلام فلسطين

علم فلسطين يزين طلاب المدرسة


لدعم فلسطين

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة


مواد غذائية لأطفال غزة


مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة

أطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (5)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (6)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (7)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (8)









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