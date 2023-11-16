ديفيد كاميرون يزور أوكرانيا فى أول مهمة له كوزير خارجية بريطانيا

MENAFN - Youm7) سافر ديفيد كاميرون إلى أوكرانيا فى أول رحلة له كوزير خارجية بريطانيا فى زيارة غير معلنة بعد أيام فقط من تعيينه المفاجئ، لكنه لم يصدر أى إعلان مهم حول مساعدات عسكرية جديدة لكييف.





وأثناء لقائه بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس، تعهد كاميرون بمواصلة الدعم البريطانى طويل الأمد لأوكرانيا.





وقال كاميرون: "أردت أن تكون هذه رحلتى الأولى على المستوى الشخصي، مضيفًا: "إننى معجب بقوة وتصميم الشعب الأوكراني".





ومع ذلك، لم يكن هناك التزام علنى فورى بشأن التمويل المستقبلى للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع الإعلان عن ما إذا كانت بريطانيا ستستمر فى مستوى إمدادات الأسلحة البالغ 2.3 مليار جنيه إسترلينى سنويًا فى بيان الخريف القادم من المستشارة.





تم تعيين رئيس الوزراء السابق وزيرًا للخارجية من قبل ريشى سوناك يوم الاثنين الماضى وتم تعيينه فى مجلس اللوردات حتى يتمكن من تولى هذا المنصب.





وفى أوكرانيا، تزايدت المخاوف بشأن الدعم العالمي، حيث أدى الصراع فى الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن البلاد، كما برزت أسئلة طويلة المدى حول الدعم المالى الغربى مع توجه الولايات المتحدة إلى دورة انتخابية.





وقال زيلينسكي: "الآن، كما تعلمون، لا يركز العالم على الوضع فى ساحة معركتنا فى أوكرانيا، وهو منقسم من أجل التركيز". "هذا لا يساعد حقًا، ونحن ممتنون لأن المملكة المتحدة دعمت دائمًا أوكرانيا".



