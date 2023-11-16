الجيش الإسرائيلى يعلن انتشال جثة رهينة إسرائيلية من مبنى قرب مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم انتشال جثة رهينة إسرائيلية في غزة من مبنى قرب مستشفى الشفاء، بحسب سكاى نيوز.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية، بينما لم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلى تفاصيل النتائج داخل المستشفى.
وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 فى جيش الاحتلال الإسرائيلي: "العملية مستمرة ويتم تنفيذها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلى أكمل السيطرة على الجزء الغربى من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس".
وتابع جالانت: "لقد بدأت المرحلة التالية من العملية البرية".
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