الجيش الإسرائيلى يعلن انتشال جثة رهينة إسرائيلية من مبنى قرب مستشفى الشفاء

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية، بينما لم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلى تفاصيل النتائج داخل المستشفى.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 فى جيش الاحتلال الإسرائيلي: "العملية مستمرة ويتم تنفيذها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلى أكمل السيطرة على الجزء الغربى من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس".

وتابع جالانت: "لقد بدأت المرحلة التالية من العملية البرية".



