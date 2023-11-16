أمريكا تفرض عقوبات على 14 كيانا وفردا لمكافحة النفوذ الروسى فى غرب البلقان

MENAFN - Youm7) فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 14 فردا وكيانا فى منطقة غرب البلقان لمكافحة النفوذ الروسى.

وجاء -فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت- أن وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخزانة فرضتا اليوم عقوبات على فردين و12 كيانا فى غرب البلقان.





وأشار البيان أنه تم تحديد جميع الأهداف التالية وفقا للأمر التنفيذى الذى يسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بالأنشطة الأجنبية الضارة المحددة لحكومة الاتحاد الروسي.



وتضمنت قائمة العقوبات ميسا فاتشيتش وهو سياسى صربى يشغل حاليا منصب رئيس الحزب السياسى اليمينى الصربي. وكاتن فاتشيتش قد صرح بأنه، بدعوة من فلاديمير بوتين، كان "مراقبا دوليا" للاستفتاءات الروسية الصورية فى المناطق التى استولت عليها روسيا فى أوكرانيا فى سبتمبر 2022. وأعرب فاتشيتش عن تأييده لضم هذه المناطق من قبل روسيا.



كما تم إدارج نيناد بوبوفيتش والذى شغل منصب وزير فى حكومة صربيا من عام 2017 إلى عام 2022 وأسس حزب الشعب الصربى فى عام 2014. ويمتلك بوبوفيتش العديد من الشركات والممتلكات فى صربيا وروسيا ويستخدم علاقات رفيعة المستوى فى الكرملين لإثراء نفسه وتأمين الأعمال التجارية لممتلكاته، وتسهيل الاختلاس والمخططات الضريبية الفاسدة.



كما تم إدراج 12 كيانا على قائمة العقوبات لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو لأنها تصرفت أو تزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر لبوبوفيتش.



وهى شركات دومينيون تفيرسكايا ياروسلافسكايا العقارية ومقرها روسيا و شركة دومنيون نيوكوليسكى العقارية ومقرها روسيا، وشركة أسيت أوتوميشن للإلكترونيات ومقرها روسيا.



كما تم إدراج الكيانات التالية لأنه مملوك أو خاضع لسيطرة شركة أسيت أتووميشن أو لأنه فى اطار تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الشركة ، وهى جيه إس سى إيه بى إس زيم أوتوميشن، وهى شركة هندسية مقرها روسيا ، وأسيت إليكترو ومقرها موسكو لتصنيع أجهزة توزيع الكهرباء. وشركات أخرى تابعة لأسيت إلكترو او لشركات تابعة.