الخارجية الأمريكية تعقد شراكة مع عدد من الجامعات لتعزيز توقع الصراعات ومنعها

MENAFN - Youm7) كشف بيان لوزارة الخارجية الأمريكية،عن عقد شراكة مع عدد من الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز قدراتها على توقع الصراعات ومنعها والاستجابة لها على المستوى الدولى.

وذكرت الخارجية الأمريكية ، أن مكتب عمليات الصراع وتحقيق الاستقرار التابع لها أطلق مبادرة شراكة أكاديمية جديدة تركز على توقع الصراعات ومنعها، من خلال مبادرة المراكز الأكاديمية لتوقع الصراعات ومنعها (ACCAP)، حيث ستتعاون 7 جامعات مع منظمات المجتمع المدنى فى البحث والتحليل والبيانات التى من شأنها تعزيز قدرة الخارجية الأمريكية توقع الصراعات.



وتشترك فى تلك المبادرة الجديدة لتعزيز القدرة الأمريكية على توقع الصراع حول العالم، كل من جامعات نوتردام، وفلوريدا الدولية، وجورج ميسون، وجورج تاون، وألاباما، ويوتا، وكاليفورنيا؛ حيث سيمنح الطلاب المشاركون فى البرنامج فرصة للعمل على متطلبات العالم الحقيقى والمساهمة فى دعم أولويات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بما فى ذلك تنفيذ قانون الهشاشة العالمية الذى أقره الحزبان الجمهورى والديمقراطي.





يذكر أن قانون الهشاشة الذى تم المصادقة عليه فى 2019، أعلنت إدارة بايدن فى مارس الماضي، أنه يستهدف دعم الدول الشريكة ذات الأولوية بالنسبة لواشنطن، وذلك فى إثر الحرب الروسية الأوكرانية .



فيما يولى القانون الدولى ذات الأولوية المعلنة كل من هايتى وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا، بما فى ذلك بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوجو، فيما تشمل تلك الشراكة الاستفادة من أدوات الولايات المتحدة الدبلوماسية والتنموية والدفاعية وفقًا للتحديات والفرص بكل دولة ومنطقة.

