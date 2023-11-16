الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل لضمان سلامة المدنيين

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل لضمان سلامة المدنيين
التاريخ
11/16/2023 2:42:03 PM
(MENAFN
- Youm7) قالت الخارجية الأمريكية إنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين، مشيرة إلى أنها تتواصل مع إسرائيل لضمان سلامة المدنيين، ويتعين توفير ممرات آمنة للمدنيين.
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