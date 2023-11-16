منتخب مصر لكرة القدم.. ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

1 ) منتخب مصر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب إثيوبيا .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب سيراليون .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب بوركينا فاسو .. دون نقاط.

5 ) منتخب غينيا بيساو .. دون نقاط.

6 ) منتخب جيبوتى .. دون نقاط.

منتخب مصر لكرة القدم يبدع أمام جيبوتي

وكان حقق

منتخب مصر

فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس،

على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى

كأس العالم 2026 ، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

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