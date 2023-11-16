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منتخب مصر لكرة القدم.. ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال

11/16/2023 2:42:01 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

1 ) منتخب مصر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب إثيوبيا .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب سيراليون .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب بوركينا فاسو .. دون نقاط.

5 ) منتخب غينيا بيساو .. دون نقاط.

6 ) منتخب جيبوتى .. دون نقاط.

منتخب مصر لكرة القدم يبدع أمام جيبوتي

وكان حقق
منتخب مصر
فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس،
على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم 2026 ، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لـ تريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين. محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير ويرى
محمد صلاح نجم منتخب مصر
ان إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .
وقال محمد صلاح
فى تصريح لقناة أون تايم سبورت أن المنتخب قادر على تحقيق نتيجة ايجابية فى أمم أفريقيا المقبلة تحت قيادة فنية جديدة.
وشدد صلاح على أن تسجيل أربعة أهجداف في مباراة جيبوتي أمر جيد لكن الأهم هو فوز منتخب مصر فالأنتصارت الجماعية هي الأهم له ، مُشيراً إلى ان علاقته قوية بجميع لاعبي منتخب مصر فهو يعرف البعض منهم منذ أكثر من 12 عاماً وهناك روح جيدة للغاية بين الجميع في معسكر المنتخب الوطني دائماً.
وتحدث عن تسجيله 200 هدف في إنجلترا ، قائلاً: هذا أمر رائع بالطبع ..لكني أحلم أيضاً بمواصلة الأنجازات الجماعية ، ووجه صلاح رسالة للجماهير المصرية قائلا :" أتمنى عودة القاعدة الجماهيرية للمنتخب مُجدداً ، وليس فى مباراة الصعود في ختاك التصفيات ، مُتمنياً أن يعود الجمهور لدعم المنتخب الوطني في جميع المباريات وليس في مباراة واحدة فقط خلال ختام التصفيات.








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