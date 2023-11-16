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حازم إمام: محمد صلاح يبذل مجهود رائعاً مع الفراعنة وشكراً للشركة المتحدة

11/16/2023 2:42:01 PM
(MENAFN- Youm7) يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم الفراعنة يبذل قصارى جهده و يؤدى مع عليه فى صفوف الفراعنة ، مُشيداً دور صلاح مهم مع الفراعنة منذ سنوات طويلة وليس منذ اليوم بعدما قاد افراعنة لتحقيق فوز كبير على جيبوتي اليوم ،الخميس، بسداسية نظيفة كان من نصيب نجم ليفربول منها أربعة أهداف.
وقدم حاز إمام
الشكر لـ
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
بعد نجاحها في الفوز بحصول قنوات أون تايم سبورت على حقوق البث التلفزيوني لمباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقوق ملخصات كل مباريات المنتخبات الأفريقية في التصفيات.
وحقق
منتخب مصر
فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس،
على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم 2026 ، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.
وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".
ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.
جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.
ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.








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