حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها فوزمنتخب مصرعلى جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس،على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلىكأس العالم 2026 ، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.





محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير والألقاب الجماعية أهم من الأهداف الشخصية

يرىمحمد صلاح نجم منتخب مصران إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

مؤسسة الأهلي المجتمعية ترسل قافلة إغاثة جديدة لأهالينا في غزة

قرر مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، إرسال قافلة إغاثة لدعم الأشقاء في غزة ومساندتهم فيما يتعرضون له من عدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.. تضم قافلة الإغاثة التي من المقرر أن تتوجه إلى معبر رفح خلال الساعات القادمة عددًا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، للمساعدة على الوفاء بحاجة أهالينا في فلسطين.منتخب مصر يهزم جيبوتى 6 - 0 فى ليلة السوبر هاتريك الأول لصلاح

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى المنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال

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