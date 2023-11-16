حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها فوز
منتخب مصر
على جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس،
على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم 2026 ، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.
محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير والألقاب الجماعية أهم من الأهداف الشخصية
يرى
محمد صلاح نجم منتخب مصر
ان إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .
مؤسسة الأهلي المجتمعية ترسل قافلة إغاثة جديدة لأهالينا في غزة
قرر مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، إرسال قافلة إغاثة لدعم الأشقاء في غزة ومساندتهم فيما يتعرضون له من عدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.. تضم قافلة الإغاثة التي من المقرر أن تتوجه إلى معبر رفح خلال الساعات القادمة عددًا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، للمساعدة على الوفاء بحاجة أهالينا في فلسطين.
منتخب مصر يهزم جيبوتى 6 - 0 فى ليلة السوبر هاتريك الأول لصلاح
محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى المنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال
تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة السلة
مصطفى عسل وفارس الدسوقي يتأهلان لربع نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش
على معلول يقترب من تدعيم الأهلى أمام ميدياما الغانى فى دورى الأبطال
منتخب اليد يختار مواجهة غينيا فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز ضد مشاركة الأهلى بدورى الأبطال
كهربا يعود للمشاركة مع الأهلى فى الدورى أمام زد
اجتماع فنى لمعتمد جمال مع لاعبى الزمالك بعد العودة للتدريبات غدا
الأهلى يضع الرتوش النهائية على تجديد عقد محمد هانى بعد قرار كولر
MENAFN16112023000132011024ID1107442205