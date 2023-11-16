عمر الأيوبى يكتب: فيتوريا مش بيهزر.. صلاح ورفاقه استنساخ جيل شحاتة

MENAFN - Youm7) منتخب مصر في الطريق الصحيح مع البرتغالى فيتوريا، فكر وأداء وأهداف واضحة للجهاز الفني، مفيش هزار ولا استهتار، العمل الجاد عنوان حقيقى للفراعنة.

الفوز الكبير بسداسية لمنتخب مصر على جيبوتى ليس سببا في الإشادة والتغزل في الخواجة البرتغالى وجهازه وفريقه، ولكن الجدية والتفاصيل الكثيرة الواضحة في عمله فيتوريا ومعاونيه، في تشكيل المنتخب والحماس والتركيز والاحترام الكبير للمنافس رغم الفوارق الكثيرة لصالح مصر كلها، تؤكد أن هناك عملا مخططا ورغبة قوية في تحقيق الأهداف بدقة، وكان المشهد رائع في عدم الاكتفاء في إحراز الأهداف لانه في مهمة 90 دقيقة جدية وعمل فوز ونتيجة وأداء.

يرى البعض أن منتخب جيبوتى ضعيف جدا، وكان يجب إراحة محمد صلاح، وكذلك مصطفى محمد وغيرهما، ومنح الفرصة للبدلاء، ولكن فيتوريا رفض لأنه يسعى للبداية القوية في مشوار تصفيات كأس العالم 2026 لأن الطريق مازال طويلا، كما قال المدرب البرتغالى بعد المباراة، وتحدث عن ضرورة عدم المبالغة في الفرحة أو الانخداع في النتيجة الكبيرة على جيبوتى، وهذا هو الواقع والتصريح المنطقى من المدرب لأننا مازلنا في البداية حقا .

منتخب مصر الحالي يضم عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين، وتوليفة من الخبرات والشباب ويستحقون الكثير من الإنجازات التي

تتوج مشوارهم وتعويض مافات في الماضى القريب، بخسارة لقب أمم أفريقيا، وعدم التأهل لكأس العالم 2022..

محمد صلاح وزيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشناوى وفتوح وغيرهم جيل ذهبى يستطيع تحقيق الكثير، وتكرار ماحقق جيل المعلم حسن شحاتة، والخواجة فيتوريا منذ قدومه لمصر ورؤيته له أنه مدرب كبير جاد عنده فكر والاهم عنده ضمير جاى يشتغل فعلا مش سبوبة وخلاص .



