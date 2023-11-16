الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية طارئة لميانمار وللاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5ر10 ملايين يورو (4ر11 مليون دولار) لتلبية احتياجات اللاجئين في ميانمار لا سيما أقلية الروهينغيا والمجتمعات المضيفة لها في بنغلاديش بسبب تدهور الوضع الإنساني.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه سيتم تخصيص 7 ملايين يورو (6ر7 ملايين دولار) لميانمار و5ر3 ملايين يورو المتبقية (8ر3 ملايين دولار) لبنغلاديش.
وأضافت أنه في ميانمار "نظرا لتسبب الصراع المستمر في أزمة أمن غذائي خطرة للغاية فإن هذا الاعتماد الإضافي سيساهم في توفير المساعدة الغذائية والمساعدات الطارئة الأخرى".
وأوضحت أنه في بنغلاديش "سيواصل التمويل الجديد دعم المساعدة الغذائية لأن انعدام الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين لا يزال مصدر قلق بالغ كما سيساهم في توفير الخدمات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم".
وأشارت المفوضية إلى أنه بذلك يكون إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في ميانمار والروهينغيا خارج البلاد تعدى 68 مليون يورو (74 مليون دولار) في عام 2023.
يذكر أنه في أعقاب الانقلاب العسكري في ميانمار في فبراير 2021 ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى أكثر من 18 مليونا بالإضافة إلى معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة منذ أكثر من ست سنوات من أعمال عنف واسعة النطاق أجبرت مئات الآلاف منهم على الفرار من ولاية (راخين) إلى بنغلاديش التي تستضيف ما يقرب من مليون لاجئ. (النهاية)
ن خ / أ م س
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