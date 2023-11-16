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الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية طارئة لميانمار وللاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

11/16/2023 2:41:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5ر10 ملايين يورو (4ر11 مليون دولار) لتلبية احتياجات اللاجئين في ميانمار لا سيما أقلية الروهينغيا والمجتمعات المضيفة لها في بنغلاديش بسبب تدهور الوضع الإنساني.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه سيتم تخصيص 7 ملايين يورو (6ر7 ملايين دولار) لميانمار و5ر3 ملايين يورو المتبقية (8ر3 ملايين دولار) لبنغلاديش.
وأضافت أنه في ميانمار "نظرا لتسبب الصراع المستمر في أزمة أمن غذائي خطرة للغاية فإن هذا الاعتماد الإضافي سيساهم في توفير المساعدة الغذائية والمساعدات الطارئة الأخرى".
وأوضحت أنه في بنغلاديش "سيواصل التمويل الجديد دعم المساعدة الغذائية لأن انعدام الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين لا يزال مصدر قلق بالغ كما سيساهم في توفير الخدمات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم".
وأشارت المفوضية إلى أنه بذلك يكون إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في ميانمار والروهينغيا خارج البلاد تعدى 68 مليون يورو (74 مليون دولار) في عام 2023.
يذكر أنه في أعقاب الانقلاب العسكري في ميانمار في فبراير 2021 ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى أكثر من 18 مليونا بالإضافة إلى معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة منذ أكثر من ست سنوات من أعمال عنف واسعة النطاق أجبرت مئات الآلاف منهم على الفرار من ولاية (راخين) إلى بنغلاديش التي تستضيف ما يقرب من مليون لاجئ. (النهاية)

ن خ / أ م س




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