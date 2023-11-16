وحدة تنظيم التأمين الكويتية تشارك في ورش عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله بوقس

كوالالمبور - 16 - 11 (كونا) -- شاركت وحدة تنظيم التأمين الكويتية في الاجتماع الدوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (آي.إف.إس.بي) في كوالالمبور بمشاركة نحو 57 جهة من مختلف دول العالم.

وقال رئيس الوفد الكويتي نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع بدأت أعماله يوم الأول من أمس الثلاثاء واختتمت اليوم الخميس وناقش أساسيات التكافل ومبادئ التأمين التكافلي القائمة على الشريعة الإسلامية والتحديات المعاصرة لتطبيقها.

وأضاف السنان أن الاجتماع شهد كذلك الاطلاع على أبرز أهداف المعيارين الماليين (آي.إف.إس.بي.21) و(آي.إف.إس.بي.27) والمبادئ الأساسية لهما والنهج المتبع في تطبيقهما.

وأوضح أن المشاركة بالورش هدفت كذلك إلى مناقشة التحديات الخاصة بتطبيق المعيار المالي (آي.إف.إس.بي-20) فيما تم الاطلاع على النهج الواجب اتباعه من الجهات الرقابية عند التطبيق بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز الدراسات بشأن الإفصاحات الاحترازية والحوكمة الشرعية ومخاطر الاستثمار الخاصة بالمعيار المالي (آي.إف.إس.بي-28) الذي سيطبق خلال السنتين المقبلتين.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة كيفية سير الأعمال المتعلقة بالعمليات التجارية للشركات التكافلية وإعادة التكافل من ناحية حوكمتها والإفصاحات حسب المعيار (آي.إف.إس.بي.25) والهدف من معايير التقييم على الملائمة المالية (آي.إف.إس.بي -28).

ولفت إلى أن الوفد الكويتي المشارك اطلع على أبرز الدراسات بشأن متطلبات تفصيل الأموال أو الأصول المالية والقواعد واللوائح التي يجب على المؤسسات المالية الامتثال لها فيما يتعلق برأس المال والأصول والخصوم وجوانب الكفاية المالية أو متطلبات رأس المال.

يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تصدر المعايير الاحترازية والمبادئ الإرشادية لتطوير وتعزيز مكانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها وتضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية وأسواق المال والتأمين التكافلي كما تقوم بأنشطة بحثية وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين. (النهاية) ع ا ب / أ م س