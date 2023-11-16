وحدة تنظيم التأمين الكويتية تشارك في ورش عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله بوقس
كوالالمبور - 16 - 11 (كونا) -- شاركت وحدة تنظيم التأمين الكويتية في الاجتماع الدوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (آي.إف.إس.بي) في كوالالمبور بمشاركة نحو 57 جهة من مختلف دول العالم.
وقال رئيس الوفد الكويتي نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع بدأت أعماله يوم الأول من أمس الثلاثاء واختتمت اليوم الخميس وناقش أساسيات التكافل ومبادئ التأمين التكافلي القائمة على الشريعة الإسلامية والتحديات المعاصرة لتطبيقها.
وأضاف السنان أن الاجتماع شهد كذلك الاطلاع على أبرز أهداف المعيارين الماليين (آي.إف.إس.بي.21) و(آي.إف.إس.بي.27) والمبادئ الأساسية لهما والنهج المتبع في تطبيقهما.
وأوضح أن المشاركة بالورش هدفت كذلك إلى مناقشة التحديات الخاصة بتطبيق المعيار المالي (آي.إف.إس.بي-20) فيما تم الاطلاع على النهج الواجب اتباعه من الجهات الرقابية عند التطبيق بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز الدراسات بشأن الإفصاحات الاحترازية والحوكمة الشرعية ومخاطر الاستثمار الخاصة بالمعيار المالي (آي.إف.إس.بي-28) الذي سيطبق خلال السنتين المقبلتين.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة كيفية سير الأعمال المتعلقة بالعمليات التجارية للشركات التكافلية وإعادة التكافل من ناحية حوكمتها والإفصاحات حسب المعيار (آي.إف.إس.بي.25) والهدف من معايير التقييم على الملائمة المالية (آي.إف.إس.بي -28).
ولفت إلى أن الوفد الكويتي المشارك اطلع على أبرز الدراسات بشأن متطلبات تفصيل الأموال أو الأصول المالية والقواعد واللوائح التي يجب على المؤسسات المالية الامتثال لها فيما يتعلق برأس المال والأصول والخصوم وجوانب الكفاية المالية أو متطلبات رأس المال.
يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تصدر المعايير الاحترازية والمبادئ الإرشادية لتطوير وتعزيز مكانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها وتضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية وأسواق المال والتأمين التكافلي كما تقوم بأنشطة بحثية وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين. (النهاية) ع ا ب / أ م س
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