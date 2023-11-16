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(التعاون الإسلامي) تدين استهداف المستشفى الأردني في غزة

11/16/2023 2:41:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 11 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الخميس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره.
واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يعد امتدادا للاعتداءات العسكرية المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين في انتهاك صارح للقانون الدولي الإنساني.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حمل قوة الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحدثها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 الذي اعتمد أمس الأربعاء.
ويدعو القرار إلى حماية جميع العاملين في القطاعين الطبي والإنساني والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية بما فيها مرافق الأمم المتحدة والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدات. (النهاية)

ف ن / م ع ع




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