(التعاون الإسلامي) تدين استهداف المستشفى الأردني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 11 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الخميس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره.
واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يعد امتدادا للاعتداءات العسكرية المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين في انتهاك صارح للقانون الدولي الإنساني.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حمل قوة الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحدثها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 الذي اعتمد أمس الأربعاء.
ويدعو القرار إلى حماية جميع العاملين في القطاعين الطبي والإنساني والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية بما فيها مرافق الأمم المتحدة والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدات. (النهاية)
ف ن / م ع ع
MENAFN16112023000071011013ID1107442201
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