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عمان تفوز على الصين تايبيه بثلاثية نظيفة بالتصفيات الآسيوية المشتركة لكرة القدم

11/16/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 16 - 11 (كونا) -- فاز منتخب سلطنة عمان لكرة القدم على ضيفه منتخب الصين تايبيه بثلاثة نظيفة اليوم الخميس في أول مباراة بمشوارهما بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للعبة لعام 2026 وبطولة أمم آسيا لعام 2027.
وسجل المنتخب العماني هدف التقدم في الدقيقة ال16 من شوط المباراة الأول عن طريق لاعبه عمر المالكي ‏في حين سجل اللاعب أحمد الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة ال41.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب معتز صالح أن يسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا حقق منتخب عمان بداية مثالية في التصفيات عبر تحقيقه هذا الفوز قبل مغادرته لملاقاة منتخب قرغيزستان الثلاثاء المقبل.
وأقيمت المباراة بين المنتخبين على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات التي تضم منتخبات كل من سلطنة عمان والصين تايبيه وماليزيا وقرغيزستان. (النهاية)

ن ف ع / م ع ع




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