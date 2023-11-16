عمان تفوز على الصين تايبيه بثلاثية نظيفة بالتصفيات الآسيوية المشتركة لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 16 - 11 (كونا) -- فاز منتخب سلطنة عمان لكرة القدم على ضيفه منتخب الصين تايبيه بثلاثة نظيفة اليوم الخميس في أول مباراة بمشوارهما بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للعبة لعام 2026 وبطولة أمم آسيا لعام 2027.
وسجل المنتخب العماني هدف التقدم في الدقيقة ال16 من شوط المباراة الأول عن طريق لاعبه عمر المالكي في حين سجل اللاعب أحمد الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة ال41.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب معتز صالح أن يسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا حقق منتخب عمان بداية مثالية في التصفيات عبر تحقيقه هذا الفوز قبل مغادرته لملاقاة منتخب قرغيزستان الثلاثاء المقبل.
وأقيمت المباراة بين المنتخبين على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات التي تضم منتخبات كل من سلطنة عمان والصين تايبيه وماليزيا وقرغيزستان. (النهاية)
ن ف ع / م ع ع
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