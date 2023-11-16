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وزير الخارجية المصري: غزة والضفة الغربية أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة

11/16/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس أن قطاع غزة والضفة الغربية "أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة" والسلطة الفلسطينية "هي المسؤولة عن إدارتها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شكري للمراسلين الأجانب والعرب في القاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة مؤكدا أنه "يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد" ذلك.
وأضاف أنه بعد إنهاء الصراع الدائر الآن في قطاع غزة يتم تناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات مؤكدا أن تكون هذه الترتيبات يجب أن تكون موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك مقررات صادرة وهي الإطار القانوني الذي يحكم ما هي المسؤوليات التي تقع على عاتق الكيان المحتل موضحا أن أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانوني منتظم.
وقال شكري إنه "ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتي بأية ترتيبات مغايرة للجهتين" مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضي محتلة ويخضعان للقانون الدولي والمسؤوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.
وأضاف أنه "من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال".
وفيما يخص حل الدولتين أكد شكري أهمية وضرورة تنفيذه وأن هناك توجها دوليا عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التي تحدثت في هذا الأمر والتي أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.
وأعرب عن الاسف لعدم إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الذي تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية بعد مفاوضات مكثفة بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي المحتل برعاية العديد من الدول امتدت إلى أكثر من 30 عاما.
وحول وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لإنفاذ حل الدولتين قال شكري إن السلطة الفلسطينية تؤكد في كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته معربا عن التطلع لإرادة ملائمة من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل في هذا الصدد.
وأضاف أنه "يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين" موضحا أن السلطة الفلسطينية تسعى لذلك لكن في الكيان الإسرائيلي المحتل "لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ حل الدولتين".
وطالب شكري المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في تنفيذ الحل وإلا سيكون الحديث عن حل الدولتين غير ذي جدوى بدون إرادة لتنفيذه معتبرا أن الكيان الإسرائيلي المحتل ليس لديه إرادة سياسية في هذا الشأن.
وأكد شكري مجددا أن "التركيز الآن يجب أن ينصب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل وضع حد لتصاعد العمليات العسكرية ضد المدنيين في القطاع".
من جهة أخرى شدد شكري على أن سياسة التهجير القسري التي يتبعها الكيان الإسرائيلي المحتل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة "تعد جريمة حرب في حد ذاتها" مؤكدا الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين.
وقال إن "ما يرتكب من أفعال في قطاع غزة تخالف القانون الدولي الإنساني تستوجب الدعوة إلى تحقيق جنائي دولي في هذه الجرائم" التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل يوميا ضد أهالي سكان غزة.
وأشار شكري في هذا الإطار إلى تأكيد السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية على ضرورة وجود آليات للتحقيق من تلك المخالفات.
وفيما يتعلق بمعبر (رفح) البري الذي يفصل مصر عن غزة أكد شكري مجددا أن المعبر "مفتوح" وجاهز لتوفير أي قدر من المساعدات بالتنسيق بين مصر والمنظمات الدولية والكيان الإسرائيلي المحتل باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال إن المساعدات الانسانية التي دخلت غزة بلغت نحو 11 ألف طن "أغلبها من مصر" مضيفا أن "المساعدات التي دخلت القطاع أقل بكثير جدا مما يحتاجه القطاع ونسعى لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر التنسيق مع المنظمات الدولية".
وحول الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضي المصرية أكد شكري أن كل التصريحات الصادرة من مصر "كانت واضحة في هذا الصدد".
وأكد في هذا الإطار مجددا أنه لن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم ولم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.
وأضاف أن "مصر دولة تتمسك بالمبادئ وهذا من مبادئنا ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شيء مقابل شيء ولكنه أمر يتصل بالمبادئ والتمسك بها".
وفيما يخص إصرار الكيان الإسرائيلي المحتل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن قال شكري إن "موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن أمس وأي اعتراض من قبل دول دائمة العضوية".
وأضاف أن "الهدنة المرتبط بها هي هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية وهذا الأمر لا نعتبره كافيا ولكنه يعد تطورا إيجابيا من حيث المبدأ للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة" معربا عن أمله أن يتطور ذلك إلى "وقف كامل لإطلاق النار".
وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من أي من الدول دائمة العضوية يمكن اعتباره تطورا إيجابيا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ويوفر الفرصة لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بالمسائل الصحية. (النهاية)

م م / م ع ع




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