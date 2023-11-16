واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن الوزارة فرضت عقوبات على شخصين و12 كيانا في غرب البلقان واصفا إياهم بأنهم "مرتبطون بنفوذ روسيا الخبيث في المنطقة والفساد الذي يمكنها من ذلك".
وأوضح أن سياسيا صربيا كان من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات "لمشاركته في استفتاءات الضم غير المشروعة التي نظمها الكرملين في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا في سبتمبر 2022".
وبالتزامن مع ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثمانية أفراد وستة كيانات في البوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية متهمة إياهم بأنهم "يسهلون بشكل مباشر النفوذ الروسي" أو "تستفيد أنشطتهم الفاسدة من النفوذ الروسي".
وذكر ميلر أن "هؤلاء الأفراد والكيانات يعيقون الإصلاحات الحاسمة والتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "الحكومة الأمريكية تهدف من خلال هذه العقوبات إلى تغيير سلوك المتورطين ومكافحة الفساد المحلي والجريمة المنظمة والصفقات غير المشروعة واستغلال النفوذ الذي يعزز النفوذ الروسي الخبيث".
أما وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون فقال إن روسيا "واصلت استخدام نفوذها في غرب البلقان لإحباط اندماج المنطقة في المؤسسات والمنظمات الدولية".
وأضاف نيلسون في تصريح تضمنه بيان للوزارة عن العقوبات أن "إجراء اليوم يؤكد من جديد الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي الفعال في منطقة غرب البلقان".
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها العديد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت "عملية عسكرية" في أوكرانيا وبعد ضمها بعض الأقاليم الأوكرانية كما تتهم واشنطن حكومة موسكو بالارتباط بأنشطة "خبيثة" في بعض الدول أو رعايتها أو المشاركة فيها. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
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