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واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا

11/16/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات على 10 أفراد و18 كيانا في غرب البلقان على صلة بروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن الوزارة فرضت عقوبات على شخصين و12 كيانا في غرب البلقان واصفا إياهم بأنهم "مرتبطون بنفوذ روسيا الخبيث في المنطقة والفساد الذي يمكنها من ذلك".
وأوضح أن سياسيا صربيا كان من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات "لمشاركته في استفتاءات الضم غير المشروعة التي نظمها الكرملين في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا في سبتمبر 2022".
وبالتزامن مع ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثمانية أفراد وستة كيانات في البوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية متهمة إياهم بأنهم "يسهلون بشكل مباشر النفوذ الروسي" أو "تستفيد أنشطتهم الفاسدة من النفوذ الروسي".
وذكر ميلر أن "هؤلاء الأفراد والكيانات يعيقون الإصلاحات الحاسمة والتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "الحكومة الأمريكية تهدف من خلال هذه العقوبات إلى تغيير سلوك المتورطين ومكافحة الفساد المحلي والجريمة المنظمة والصفقات غير المشروعة واستغلال النفوذ الذي يعزز النفوذ الروسي الخبيث".
أما وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون فقال إن روسيا "واصلت استخدام نفوذها في غرب البلقان لإحباط اندماج المنطقة في المؤسسات والمنظمات الدولية".
وأضاف نيلسون في تصريح تضمنه بيان للوزارة عن العقوبات أن "إجراء اليوم يؤكد من جديد الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي الفعال في منطقة غرب البلقان".
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها العديد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت "عملية عسكرية" في أوكرانيا وبعد ضمها بعض الأقاليم الأوكرانية كما تتهم واشنطن حكومة موسكو بالارتباط بأنشطة "خبيثة" في بعض الدول أو رعايتها أو المشاركة فيها. (النهاية)

ع س ج / م ع ع




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