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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف المحدد

11/16/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ثلاثة كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها أن "هذا الاجراء يعد جزءا من يقظتنا المستمرة في مراقة الامتثال لسياسة الحد الاعلى لاسعار النفط الخام وسنواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على الامتثال لذلك".
واضاف البيان ان "تنفيذ سياسة الحد الأقصى للأسعار ترمي إلى تحقيق هدفين وهما خفض أرباح النفط التي تعتمد عليها روسيا لشن حربها الظالمة ضد أوكرانيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا".
وفي بيان منفصل قالت وزارة الخزانة إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها تؤكد التزام واشنطن "مع شركائها الدوليين بالحد بشكل مسؤول من أرباح النفط الحكومية الروسية وتقييد آلة الحرب الروسية".
وأكدت على "يقظة" وزارة الخزانة والتحالف في "مراقبة امتثال شركات الشحن والسفن المشاركة في تجارة النفط الروسية أثناء استخدام خدمات مقدمي خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار".(النهاية)

ا م م



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