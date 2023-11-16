الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف المحدد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ثلاثة كيانات تتهمهم بنقل النفط الروسي المباع بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7).
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها أن "هذا الاجراء يعد جزءا من يقظتنا المستمرة في مراقة الامتثال لسياسة الحد الاعلى لاسعار النفط الخام وسنواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على الامتثال لذلك".
واضاف البيان ان "تنفيذ سياسة الحد الأقصى للأسعار ترمي إلى تحقيق هدفين وهما خفض أرباح النفط التي تعتمد عليها روسيا لشن حربها الظالمة ضد أوكرانيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا".
وفي بيان منفصل قالت وزارة الخزانة إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها تؤكد التزام واشنطن "مع شركائها الدوليين بالحد بشكل مسؤول من أرباح النفط الحكومية الروسية وتقييد آلة الحرب الروسية".
وأكدت على "يقظة" وزارة الخزانة والتحالف في "مراقبة امتثال شركات الشحن والسفن المشاركة في تجارة النفط الروسية أثناء استخدام خدمات مقدمي خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار".(النهاية)
ا م م
MENAFN16112023000071011013ID1107442197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.