قطر تفوز على أفغانستان (8-1) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 16 -11 (كونا) -- فاز منتخب قطر لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الافغاني بنتيجة (8 -1) على استاد خليفة الدولي بالدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتقدم المنتخب القطري في الشوط الأول بستة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب الافغاني إذ سجل لاعب منتخب قطر المعتز علي أربعة أهداف من الستة أهداف أما في الشوط الثاني فقد استطاع منتخب قطر أن يضيف الهدف لسابع والثامن لتنتهي المباراة ب(8-1) لصالح قطر.
ويلعب المنتخب القطري الذي يدربه البرتغالي كارلوس كيروش في المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة التي تضم أيضا كلا من منتخب الكويت والهند.
يشار إلى أن المنتخبات المشاركة في التصفيات المشتركة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال وكأس آسيا وعددها 36 منتخبا وزعت على تسع مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات وتقام المنافسات خلال الفترة من 16 نوفمبر الحالي حتى 11 يونيو 2024 ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال. (النهاية)
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