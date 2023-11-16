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قطر تفوز على أفغانستان (8-1) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

11/16/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 16 -11 (كونا) -- فاز منتخب قطر لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الافغاني بنتيجة (8 -1) على استاد خليفة الدولي بالدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتقدم المنتخب القطري في الشوط الأول بستة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب الافغاني إذ سجل لاعب منتخب قطر المعتز علي أربعة أهداف من الستة أهداف أما في الشوط الثاني فقد استطاع منتخب قطر أن يضيف الهدف لسابع والثامن لتنتهي المباراة ب(8-1) لصالح قطر.
ويلعب المنتخب القطري الذي يدربه البرتغالي كارلوس كيروش في المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة التي تضم أيضا كلا من منتخب الكويت والهند.
يشار إلى أن المنتخبات المشاركة في التصفيات المشتركة المرحلة الثانية من تصفيات المونديال وكأس آسيا وعددها 36 منتخبا وزعت على تسع مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات وتقام المنافسات خلال الفترة من 16 نوفمبر الحالي حتى 11 يونيو 2024 ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال. (النهاية)

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