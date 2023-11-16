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إدارة الأرصاد الجوية: طقس مستقر مساء اليوم مع انخفاض للرؤية حتى صباح غد الجمعة

11/16/2023 2:41:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استقرار حالة الطقس في البلاد مساء اليوم الخميس مع توقعات بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب على بعض المناطق خلال فترة الليل وتستمر حتى الصباح الباكر من يوم غد الجمعة.
وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استقرار الاحوال الجوية يومي الجمعة والسبت على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى يومي الأحد والإثنين المقبلين مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار التي تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.
وقال القراوي إن الحالة المطرية التي بدأت أمس الاربعاء اثرت على بعض المناطق في البلاد حيث سجلت كميات متفاوتة من الأمطار كانت أعلاها في السالمية 38 ملم وأدناها في الصابرية 11 ملم.
ونوه بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يستجد من الحالة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اخر تطورات الطقس. (النهاية)

ز ا ك / ه س ص


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