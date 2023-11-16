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انطلاق بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بإقامة خمس مسابقات

11/16/2023 2:41:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) بمشاركة نحو 400 رام ورامية وتستمر ثلاثة أيام بإقامة خمس مسابقات.
وأسفرت نتائج مسابقات اليوم عن إحراز الرامية سارة الحوال المركز الأول لمسابقة رماية (تراب) للسيدات متقدمة على الراميتين زينة حمود وأسماء عبد الملك اللتين نالتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفازت الرامية شيخة الرشيدي بالمركز الأول لمسابقة رماية (سكيت) للسيدات أمام الرامية إيمان الشماع صاحبة المركز الثاني وأفراح بن حسين التي نالت المركز الثالث.
وتمكن الرامي حمد النمشان من الفوز بالمركز الأول بمسابقة رماية (مسدس الهواء 10 متر) للرجال بعد تصدره المرحلة النهائية للمسابقة أمام الرامي حسن الملا الذي احتل المركز الثاني فيما حصل الرامي فهد الدريعي على المركز الثالث.
وحصدت الرامية إسراء بهمن المرتبة الأولى لمسابقة رماية (مسدس الهواء 10 متر) للسيدات بعد حلولها أولا فيما جاءت الرامية علياء بو صخر ثانية في حين حققت الرامية عذاري البلوشي المركز الثالث.
ونال الرامي ناصر الرباح المرتبة الأولى لمنافسات رماية (بندقية الهواء 10متر) للناشئين فيما حصل الرامي محمد السبيعي على المركز الثاني وتركي المطيري على المركز الثالث.
وأعربت الرامية بهمن في تصريح للصحفيين عقب فوزها عن سعادتها الغامرة بالتتويج بهذه البطولة الغالية على جميع الرماة والتي جاءت بعد منافسة قوية ولاسيما بالنهائي مشيدة بالتنظيم المميز لنادي الرماية لمسابقات البطولة. (النهاية)

ف ش ا / ه س ص




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