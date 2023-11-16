رؤساء وكالات إنسانية يؤكدون عدم مشاركتهم بالمقترحات الأحادية لإقامة مناطق آمنة بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا)- أكد رؤساء عدد من الوكالات الأممية والدولية الإنسانية، أنهم لن يشاركوا في إقامة أي "مناطق آمنة" يجري إنشاؤها في غزة دون موافقة الأطراف كافة عليها وما لم تُهيأ الشروط الأساسية لضمان الأمان وغيره من الاحتياجات الضرورية واعتماد آلية للإشراف على تنفيذها.

وقال الرؤساء في بيان صدر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالاتهم: إن المقترحات التي ترمي إلى إقامة "مناطق آمنة" تنطوي في ظل الظروف السائدة، على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها.

وذكر الرؤساء، أنه بدون إتاحة الظروف المناسبة، يمكن أن يثير تجميع المدنيين في هذه المناطق في سياق الأعمال القتالية الدائرة خطر تعرضهم للهجوم وإيقاع مزيد من الأذى بهم مضيفين "لا «منطقة آمنة» تحظى بالأمان حقا عندما يجري الإعلان عنها من جانب واحد أو تُفرض من خلال وجود القوات المسلحة".

وشدد الرؤساء على ضرورة ألا يحيد أي نقاش يتناول "المناطق الآمنة" عن الالتزام الذي يملي على الأطراف أن تتوخى العناية الدائمة للحفاظ على حياة المدنيين – أينما كانوا – والوفاء باحتياجاتهم الأساسية، بطرق منها تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على وجه السرعة وبأمان ودون عقبات.

وتسببت الأعمال القتالية الضارية وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع في التهجير الجماعي الذي طال المدنيين، كما قال المسؤولون الدوليون، مشيرين إلى تهجير 1.6 مليون شخص في غزة.

وقال المسؤولون، إن أيا من المنظمات الإنسانية التي يمثلونها لم تشارك في التحضير لوصول المُهجرين إلى أي "منطقة آمنة" أو "منطقة إنسانية" مرتقبة في غزة مشددين على ضرورة توفر عدد من الشروط لجميع المهجرين في "المنطقة الآمنة"، التي تعد منطقة مؤقتة تهدف إلى المحافظة على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال القتالية.

وتشمل هذه الشروط: اتفاق الأطراف على الامتناع عن خوض الأعمال القتالية في هذه المنطقة أو في محيطها واحترام طابعها المدني، وتقديم الضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها الغذاء والمياه والمأوى، والنظافة الصحية، والمساعدة الصحية والأمان بالإضافة الى السماح للمهجرين بالتنقل بحرية والعودة طوعا إلى أماكن إقامتهم في أقرب وقت ممكن.

وقال المسؤولون، إن التقصير في الوفاء بهذه الشروط الأساسية قد يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مكررين دعوتهم لوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية من أجل التخفيف من وطأة المعاناة والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

الى ذلك، قال البيان ان "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) تؤيد هذا البيان تأييدًا كاملًا".

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

16/11/2023 22:18:04