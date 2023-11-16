حزب تقدم: نقف مع الحكومة في خندق الوطن ونصرة فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 تشرين الثاني(بترا)- أكد حزب تقدم، أنه يقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومع الحكومة في خندق الوطن، وأنه يدعم ويثمن القرارات التي وصفها عبر بيان له مساء اليوم بالشجاعة والداعمة بكل قوة للشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية.

وأكد الحزب، أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء مستشفى في نابلس وإدامة عمل المستشفى الأردني في غزة وقرار الحكومة الذي جاء على لسان وزير الخراجية وشؤون المغتربين بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع إسرائيل بأنه يدلل بقوة على الموقف الصلب للأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني والوقوف معهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة بشرية.

وشدد بيان الحزب على لسان أمينه العام العين الدكتور خالد البكار، أن عنجهية وهمجية قوات الاحتلال تستدعي إعادة ترتيب أولوياتنا وهو ما تقوم به الحكومة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة.

ودعا الحزب الى إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي والتعبئة الشعبية لمواجهة التداعيات المحتملة في حال استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وفي فلسطين عامة.

وأكد الحزب، أن الشعب الأردني بكل مكوناته يقدم نفسه كمشاريع شهداء دفاعا عن الوطن وفلسطين وقضايا الأمة.

وأشاد البيان بالوضوح والصراحة التي اعلنها الأردن بانه لن يقبل بأي شكل فصل فلسطين عن غزة وان وقف الحرب هي الأولوية القصوى وان الحل العادل بإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي يكفل استقرار المنطقة.

--(بترا)

م.ق/م ق/ح أ

16/11/2023 22:03:16