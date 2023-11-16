حزب تقدم: نقف مع الحكومة في خندق الوطن ونصرة فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 تشرين الثاني(بترا)- أكد حزب تقدم، أنه يقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومع الحكومة في خندق الوطن، وأنه يدعم ويثمن القرارات التي وصفها عبر بيان له مساء اليوم بالشجاعة والداعمة بكل قوة للشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية.
وأكد الحزب، أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء مستشفى في نابلس وإدامة عمل المستشفى الأردني في غزة وقرار الحكومة الذي جاء على لسان وزير الخراجية وشؤون المغتربين بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع إسرائيل بأنه يدلل بقوة على الموقف الصلب للأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني والوقوف معهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة بشرية.
وشدد بيان الحزب على لسان أمينه العام العين الدكتور خالد البكار، أن عنجهية وهمجية قوات الاحتلال تستدعي إعادة ترتيب أولوياتنا وهو ما تقوم به الحكومة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة.
ودعا الحزب الى إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي والتعبئة الشعبية لمواجهة التداعيات المحتملة في حال استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وفي فلسطين عامة.
وأكد الحزب، أن الشعب الأردني بكل مكوناته يقدم نفسه كمشاريع شهداء دفاعا عن الوطن وفلسطين وقضايا الأمة.
وأشاد البيان بالوضوح والصراحة التي اعلنها الأردن بانه لن يقبل بأي شكل فصل فلسطين عن غزة وان وقف الحرب هي الأولوية القصوى وان الحل العادل بإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي يكفل استقرار المنطقة.
--(بترا)
م.ق/م ق/ح أ
16/11/2023 22:03:16
MENAFN16112023000117011021ID1107442192
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