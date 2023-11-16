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فرنسا تندد بشدة بضربة استهدفت محيط المستشفى الأردني بغزة

11/16/2023 2:41:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- نددت فرنسا "بشدة" بالضربة التي استهدفت محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص مشيرة إلى ان القانون الدولي الإنساني ينطبق "على الجميع".
وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس، على أن القانون الدولي الإنساني "ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 21:59:33

MENAFN16112023000117011021ID1107442191

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