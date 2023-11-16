فرنسا تندد بشدة بضربة استهدفت محيط المستشفى الأردني بغزة

فرنسا تندد بشدة بضربة استهدفت محيط المستشفى الأردني بغزة
التاريخ
11/16/2023 2:41:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- نددت فرنسا "بشدة" بالضربة التي استهدفت محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص مشيرة إلى ان القانون الدولي الإنساني ينطبق "على الجميع".
وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس، على أن القانون الدولي الإنساني "ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 21:59:33
MENAFN16112023000117011021ID1107442191
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