وزير الخارجية: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل؛ في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأضاف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" اليوم، إنه كان يتوجب توقيع الاتفاقية الشهر الماضي، ولكن لن نوقعها.

وأكد، أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب، مشيرًا ان الضفة الغربية تشتعل والتوتر على حدود لبنان وأن إسرائيل وما تقوم به أوجدت بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها.

وبين، أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

16/11/2023 22:01:12