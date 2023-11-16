وزير الخارجية: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل؛ في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
وأضاف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" اليوم، إنه كان يتوجب توقيع الاتفاقية الشهر الماضي، ولكن لن نوقعها.
وأكد، أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب، مشيرًا ان الضفة الغربية تشتعل والتوتر على حدود لبنان وأن إسرائيل وما تقوم به أوجدت بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها.
وبين، أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
16/11/2023 22:01:12
MENAFN16112023000117011021ID1107442190
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