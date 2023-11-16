الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال عاث خرابًا بمجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 تشرين الثاني(بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن "جيش الاحتلال عاث خرابا داخل مجمع الشفاء ونفذ عمليات حفر وتفتيش داخله وحوله إلى ثكنة عسكرية، كما قام بنقل جثامين عشرات الشهداء إلى جهة مجهولة".
وأضاف أن "الاحتلال يمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء، ونطالب بضغط دولي لتحريره من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته".
ودعا مكتب الإعلام الحكومي إلى فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات.
وقال في بيان عبر منصة "تلغرام"، إن أكثر من 7 آلاف بين نازح ومريض وطواقم طبية بمستشفى الشفاء "يكافحون الموت لانعدام المياه والغذاء"جراء حصار الجيش الإسرائيلي.
وذكر المكتب إنه "لا يوجد غذاء ولا ماء ولا حليب للأطفال في مجمع الشفاء"، مضيفا "لا يوجد أي مياه أو غذاء في مجمع الشفاء الذي يضم 650 مريضا ونحو 7 آلاف من النازحين".
وتابع "ان الطواقم الطبية والمرضى والنازحين يكافحون الموت بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة"، موضحا أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع السيارات في مجمع الشفاء وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى".
وأفاد بأن "الوضع خطير جدا بمجمع الشفاء ونناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ الموجودين بالمجمع".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 21:34:46
MENAFN16112023000117011021ID1107442189
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