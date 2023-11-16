الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال عاث خرابًا بمجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 تشرين الثاني(بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن "جيش الاحتلال عاث خرابا داخل مجمع الشفاء ونفذ عمليات حفر وتفتيش داخله وحوله إلى ثكنة عسكرية، كما قام بنقل جثامين عشرات الشهداء إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "الاحتلال يمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء، ونطالب بضغط دولي لتحريره من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته".

ودعا مكتب الإعلام الحكومي إلى فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات.

وقال في بيان عبر منصة "تلغرام"، إن أكثر من 7 آلاف بين نازح ومريض وطواقم طبية بمستشفى الشفاء "يكافحون الموت لانعدام المياه والغذاء"جراء حصار الجيش الإسرائيلي.

وذكر المكتب إنه "لا يوجد غذاء ولا ماء ولا حليب للأطفال في مجمع الشفاء"، مضيفا "لا يوجد أي مياه أو غذاء في مجمع الشفاء الذي يضم 650 مريضا ونحو 7 آلاف من النازحين".

وتابع "ان الطواقم الطبية والمرضى والنازحين يكافحون الموت بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة"، موضحا أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع السيارات في مجمع الشفاء وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى".

وأفاد بأن "الوضع خطير جدا بمجمع الشفاء ونناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ الموجودين بالمجمع".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

16/11/2023 21:34:46