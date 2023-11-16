مدير المستشفى الإندونيسي يعلن توقف المستشفى عن العمل تماما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت، عن توقف المستشفى الواقع شمال قطاع غزة عن العمل تمامًا، بسبب الحصار الإسرائيلي ونفاذ الوقود والأعداد المهولة من الإصابات التي تصل من مناطق مختلفة بقطاع غزة، وخصوصا مع توقف مستشفيات محافظة غزة.
وطلب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، من سيارات الإسعاف والأهالي التوقف عن نقل الجرحى إلى المستشفى لعدم القدرة على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وشهد المستشفى وصول أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين قبيل إعلان توقفه عن العمل تماما.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 20:57:46
MENAFN16112023000117011021ID1107442188
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