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مدير المستشفى الإندونيسي يعلن توقف المستشفى عن العمل تماما

11/16/2023 2:41:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت، عن توقف المستشفى الواقع شمال قطاع غزة عن العمل تمامًا، بسبب الحصار الإسرائيلي ونفاذ الوقود والأعداد المهولة من الإصابات التي تصل من مناطق مختلفة بقطاع غزة، وخصوصا مع توقف مستشفيات محافظة غزة.
وطلب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، من سيارات الإسعاف والأهالي التوقف عن نقل الجرحى إلى المستشفى لعدم القدرة على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وشهد المستشفى وصول أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين قبيل إعلان توقفه عن العمل تماما.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
16/11/2023 20:57:46

MENAFN16112023000117011021ID1107442188

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