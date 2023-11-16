رجال الأعمال تدين قصف المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- أدانت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني فـي غزة، الذي أدى إلى إصابة سبعة مـن كوادره خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إن الاعتداء على كوادر المستشفى العسكري الأردني، هي جريمة حرب تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدار العقود في فلسطين ويجب على المجتمع الدولي أن تحاسب إسرائيل عليها.

وأكدت الجمعية، أن هدف الاحتلال من قصف المستشفى الميداني، هو وقف تقديم الخدمات الصحية التي يقدمها الأردن للأشقاء في غزة وإدخاله من ضمن استهدافاته الوحشية كما هو الحال في باقي المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، إن العدوان الإسرائيلي دخل شهره الثاني ومازال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر وجرائم الحرب بحق إخواننا في قطاع غزة دون تدخل دولي وأمني لردع هذه الجرائم الوحشية.

وثمنت جمعية رجال الأعمال موقف جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لاستمرارية عمل المستشفى الميداني في قطاع غزة.

وحيت الجمعية جهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في الوقوف دائماً بجانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم، وإصرار جلالة الملك على إدامة عمل المستشفى الميداني في غزة وكسر الحصار من خلال إنزالات جوية للمواد الطبية والمواد اللازمة بكل عزيمة وإصرار.

وثمنت الجمعية عاليا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على المستويين الإقليمي والدولي لمنع دولة الاحتلال من مواصلة مساعيها وممارساتها العدوانية، وحشد موقف دولي لوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وحملت الجمعية المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ بدء العدوان على أشقائنا في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية الوقوف مع مجلس النواب لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان فيما تؤكد تضامنها الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

--(بترا)

س ص/م ق/ح أ

16/11/2023 20:56:36